المشاط: من يشارك في العدوان الإسرائيلي على إيران سيدفع ثمن قراره

أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن المشير الركن مهدي محمد المشاط أن اليمن سيعمل على المواجهة بكل الطرق المشروعة والتصدي لأية مشاركة أمريكية في العدوان على إيران.

وقال المشاط: سنوجه وزارة الخارجية بإرسال مذكرة لإشعار الأمم المتحدة برصدنا تجهيزات واستعدادات بعض الدول الأعضاء لمشاركة الكيان الإسرائيلي في عدوانه على إيران.

وأضاف: لدينا كل الحق في قرارنا إنسانياً ودينياً وأخلاقياً، وتدعمه المواثيق الدولية والإقليمية والقوانين اليمنية.

ودعا المشاط جميع الدول العربية والإسلامية والمحبة للسلام إلى اتخاذ نفس القرار بدلا من الانتظار لاستهدافها بلدا تلو الآخر، مشيرا إلى أنه عندما تتخلى الدول عن مسؤوليتها في حماية الأمن والسلم الدوليين وتتحول إلى داعم ومشارك للمعتدي في غزة ولبنان وسوريا واليمن وإيران، فإن الحل هو الموقف القوي والموحد من الجميع.

وتابع في هذا الصدد: النار ستصل إلى كل دولة إذا لم نتحرك جميعاً ونوقف مخطط الاستباحة لدول الاستكبار.

وجدد التأكيد على أن أي عمل عدائي يستهدف أي دولة إسلامية سنقف ضده وسنواجهه، وهذا موقفنا من قبل وقد أعلناه سابقاً.

ولفت إلى أنه إذا شاركت أمريكا مع الكيان الصهيوني في العدوان على إيران، فلن يأتي ذلك بجديد سوى إعلان تورطها أكثر.

وأكد أن مركز العمليات الإنسانية سيتخذ اللازم وفق القانون اليمني.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن كل من يتورط أو يشارك الإسرائيلي في عدوانه يجب أن يدفع ثمن قراره.