الحرس الثوري الإيراني ينفي استهداف قاعدة عسكرية في خوزستان

نفى الحرس الثوري الايراني، مزاعم استهداف قاعدة عسكرية تابعة له في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد.

وأوضح في بيان رسمي، أن :"الهجوم الجوي استهدف مركزاً للإسعاف (مركز 115) قرب مزار شهداء هويزه، وليس منشأة عسكرية"، مشيراً إلى أن "الموقع تعرّض للتدمير الكامل، لكنه لم يسفر عن أي خسائر بشرية".

واتهم الحرس الثوري في بيانه، اسرائيل بمحاولة ضرب المراكز الإنسانية، معتبراً أن "الاحتلال الغاشم يمارس هوايته المفضلة في الإجرام والقتل".

واكد. في الختام على ان "الرد على هذه الهجمات قادم، وسنجعل العدو عبرة لمن لمن لا يعتبر".