دوي انفجار في طهران والدفاعات الإيرانية تتصدى لاعتداء إسرائيلي غادر

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت (21 حزيران 2025)، بوقوع دوي انفجار عنيف في العاصمة طهران، بالتزامن مع تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية للتصدي لما وُصف بأنه "اعتداء إسرائيلي".

وذكرت مصادر محلية أن "الانفجار سُمع في مناطق متفرقة من العاصمة، في حين شوهدت مضادات جوية تطلق نيرانها في سماء المدينة"، دون أن تُعلن الجهات الرسمية حتى الآن تفاصيل دقيقة عن طبيعة الهجوم أو حجم الأضرار.

وتصاعد التوتر العسكري بين إيران وإسرائيل منذ أكثر من أسبوع، عقب سلسلة ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع نووية وعسكرية داخل إيران، تلتها هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة من الجانب الإيراني باتجاه الأراضي المحتلة. وتشهد المنطقة منذ ذلك الحين حالة من الاستنفار الأمني، وسط مخاوف من انزلاق الصراع نحو مواجهة أوسع.