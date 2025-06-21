الصفحة الدولية

دوي انفجار في طهران والدفاعات الإيرانية تتصدى لاعتداء إسرائيلي غادر


أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت (21 حزيران 2025)، بوقوع دوي انفجار عنيف في العاصمة طهران، بالتزامن مع تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية للتصدي لما وُصف بأنه "اعتداء إسرائيلي".

وذكرت مصادر محلية أن "الانفجار سُمع في مناطق متفرقة من العاصمة، في حين شوهدت مضادات جوية تطلق نيرانها في سماء المدينة"، دون أن تُعلن الجهات الرسمية حتى الآن تفاصيل دقيقة عن طبيعة الهجوم أو حجم الأضرار.

وتصاعد التوتر العسكري بين إيران وإسرائيل منذ أكثر من أسبوع، عقب سلسلة ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع نووية وعسكرية داخل إيران، تلتها هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة من الجانب الإيراني باتجاه الأراضي المحتلة. وتشهد المنطقة منذ ذلك الحين حالة من الاستنفار الأمني، وسط مخاوف من انزلاق الصراع نحو مواجهة أوسع.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
دوي انفجار في طهران والدفاعات الإيرانية تتصدى لاعتداء إسرائيلي غادر
إسقاط عشرات المُسيّرات المعادية التابعة للعدو الصهيوني في قم
بقصف إسرائيلي.. استشهاد 5 من قوات الحرس الثوري في خرم آباد
الحرس الثوري يحبط محاولة تخريبية شمال إيران
ضابط إسرائيلي عن دمار تل ابيب: اشعر وكأنني في غزة!
مسؤول إيراني يكشف عن "تكتيك" جديد في الهجمات على إسرائيل
10 مسيرات إيرانية فوق إسرائيل وأضرار كبيرة في بيسان
الصحة الإيرانية: 430 شهيدا منذ بدء الضربات الإسرائيلية
عراقجي في تركيا.. ترقب لاجتماع وزراء خارجية التعاون الاسلامي
رسالة الى العالم الحر ... "بوم بوم تل أبيب".. أغنية تنتقد الصهاينة وتتحدث عن عن قصف إيران لإسرائيل
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك