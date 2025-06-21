إسقاط عشرات المُسيّرات المعادية التابعة للعدو الصهيوني في قم

تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لحرس الثورة الاسلامية من إسقاط عشرات الطائرات المُسيّرة الصغيرة التابعة للعدو الصهيوني، بعد اختراقها أجواء محافظة قم.

وتمكن قناصو وحدة الإمام علي (ع) التابعة لقوات الحرس الثوري في قم، من رصد واستهداف هذه المُسيّرات في محيط معسكر الشهيد مصطفى خميني ومناطق عامة أخرى من المحافظة، منها منطقة فراشاهي.

يُشار إلى أن هذه الطائرات الصغيرة كانت جزءًا من هجوم معادٍ تم التصدي له بنجاح، في تأكيد جديد على جاهزية الوحدات الدفاعية والأمنية الإيرانية في مواجهة التهديدات الجوية المعقدة.