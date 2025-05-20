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جنرال أوكراني يعترف بصعوبة الوضع على الجبهات ويتحدث عن "أعنف المعارك"


أكد الجنرال الأوكراني المتقاعد إيغور رومانينكو خلال حديثه مع قناة "بوليتيكا أونلاين" الأوكرانية في "يوتيوب" أن القوات الأوكرانية وجدت نفسها في وضع صعب للغاية في عدد من الجبهات.

وأشار الجنرال إلى صعوبة الأوضاع قائلا: "لسوء الحظ (الوضع) صعب في نوفوبافلوفسكوي باتجاه منطقة دنيبروبتروفسك، ومنطقة سومي".

وأوضح رومانينكو أن هناك معارك مستمرة على موقعين في منطقة سومي، دون تحديد اسميهما. بالإضافة إلى ذلك، أكد أن "أعنف المعارك" تدور بالقرب من كوبيانسك وكوبيانسك-أوزلوفويي الواقعتين في منطقة خاركوف، وأن الوضع في اتجاه ليمانسك في الأراضي التي تسيطر عليها كييف في جمهورية دونيتسك صعب أيضا.

واعترف الجنرال كذلك بأن وحدة القوات المسلحة الأوكرانية تفتقر إلى المساعدة العسكرية.

أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022. وقد وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفها بأنه "حماية الناس الذين تعرضوا للانتهاكات والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وأشار إلى أن العملية الخاصة كانت إجراء اضطراريا، ولم يكن أمام روسيا "أي فرصة للقيام بغير ذلك، فالمخاطر الأمنية التي نشأت كانت من الاستحالة ردعها بوسائل أخرى".

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