ترامب يعلق على إصابة بايدن بالسرطان

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين (19 أيّار 2025)، على أنباء إصابة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بمرض السرطان.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إنه "وقرينته ميلانيا، يدعون لبايدن بالشفاء العاجل".

فيما أعلن مكتب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، أمس الأحد، تشخيص إصابته بـ"نوع عدواني" من سرطان البروستاتا، الذي انتشر إلى عظامه، مشيرًا إلى أن هذا السرطان حساس للهرمونات، ما يسمح بمعالجته بفعالية.

وأضاف مكتب بايدن: "يراجع الرئيس وعائلته خيارات العلاج مع أطبائه".

وقال مكتب الرئيس الأمريكي السابق، الأسبوع الماضي، إن بايدن خضع للتقييم بعد العثور على عقدة صغيرة في غدة البروستات، ما استدعى إجراء المزيد من التقييم.

ويصنف سرطان البروستاتا في المرتبة الثانية بعد سرطان الجلد كأكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال. ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يُصاب 13 رجلًا من كل 100 رجل بسرطان البروستاتا في مرحلة ما من حياتهم.