ايران: التناقضات الامريكية تعرقل مسارها

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين (19 أيّار 2025)، أن تحديد زمان ومكان الجولة المقبلة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لم يُحسم بعد، مشيراً إلى أن تقلب المواقف الأمريكية يعرقل مسار التفاوض.

وقال بقائي في تصريح صحفي بشأن استئناف المفاوضات مع أمريكا الأسبوع المقبل، أنه "لم يُتخذ بعد قرار نهائي بهذا الخصوص، وإيران تقيّم الموضوع في ضوء المواقف الأمريكية المتناقضة والمتغيرة باستمرار".

وأكد أن "طهران لا تستعجل الدخول في جولة تفاوضية جديدة قبل اتضاح نوايا الطرف الآخر"، لافتاً إلى أن "تقلب المواقف الأمريكية يعرقل مسار التفاوض ويزيد من حالة الغموض بشأن فرص تحقيق تقدم ملموس".

وتأتي هذه التصريحات في ظل تساؤلات متزايدة حول إمكانية استئناف الحوار غير المباشر بين طهران وواشنطن، وسط تباينات حادة بشأن البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة أبلغت إيران بشكل صريح أن تخصيب اليورانيوم يُعدّ "خطاً أحمر" لا يمكن التفاوض عليه، مشددة على أن إدارة ترامب المقبلة ستتبنى موقفاً صارماً تجاه هذا الملف.

وقالت ليفيت إن ستيفن ويتكاف، الممثل الخاص للرئيس دونالد ترامب، ووزير الخارجية ماركو روبيو، نقلا هذا الموقف الحازم إلى الجانب الإيراني خلال المحادثات الدبلوماسية، وأكداه كذلك أمام الرأي العام الأمريكي.

وكان ويتكاف قد صرّح سابقاً بأن حتى تخصيب اليورانيوم بنسبة 1% من قبل إيران "أمر غير مقبول" من منظور واشنطن، في حال عاد ترامب إلى البيت الأبيض.