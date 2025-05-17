كشف تفاصيل اتصال مرتقب بين ترامب وبوتين وزيلينسكي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، إنه سيتحدث إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وذكر ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال": "سأتحدث عبر الهاتف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين في الساعة 10:00 صباحا".

وأضاف: "مواضيع الاتصال ستكون: وقف "حمام الدم" الذي يودي بحياة أكثر من 5000 جندي روسي وأوكراني أسبوعيا، والتجارة".

وتابع: "بعد ذلك، سأتحدث مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي، ومن ثم، سأجري محادثات مع عدد من أعضاء حلف الناتو".

وختم بالقول: "آمل أن يكون يوما مثمرا، وأن يتم إقرار وقف لإطلاق النار، وتنتهي هذه الحرب العنيفة للغاية، الحرب التي ما كان ينبغي أن تبدأ أصلا".

وفي وقت سابق السبت، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثة هاتفية مع نظيره الأميركي ماركو روبيو بشأن المفاوضات المباشرة بين موسكو وكييف في إسطنبول، حسبما أفادت وزارة الخارجية الروسية.

وقالت الوزارة، في بيان: "أشار لافروف إلى الدور الإيجابي للولايات المتحدة في مساعدة كييف على القبول أخيرا باقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استئناف محادثات إسطنبول"، مضيفة أن موسكو مستعدّة لمواصلة العمل مع واشنطن بهذا الشأن.

وبعد أسبوع ساده التوتر الشديد، عقدت كييف وموسكو الجمعة في إسطنبول أول محادثات مباشرة بينهما منذ ربيع العام 2022، أظهرت خصوصا حجم الهوة التي ينبغي ردمها من أجل إنهاء النزاع.

وطالب الوفد الأوكراني بشكل أساسي من الروس بوقف إطلاق نار "غير مشروط" وعقد لقاء بين زيلينسكي وبوتين، ولم يحصل سوى على تبادل ألف أسير من كل معسكر، كما أكد الوفد الروسي.