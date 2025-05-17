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الرئيس الصيني مهنئا بقمة بغداد: ننتظر قمة صينية عربية تاريخية في 2026


 

هنأ الرئيس الصيني شي جين بينغ العراق والدول العربية بنجاح القمة العربية الرابعة والثلاثين المنعقدة في بغداد مؤكدا أن القمة الصينية العربية الثانية التي ستعقد في الصين عام 2026 ستكون محطة مهمة في تاريخ العلاقات بين الجانبين، ففي رسالة وجهها إلى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد أشاد بينغ بدور جامعة الدول العربية في تعزيز وحدة العالم العربي ودعم الاستقرار في الشرق الأوسط.

 كما أكد أن الدول العربية تلعب دورا إيجابيا في دعم التنمية والعدالة وتعزيز زخم  (الجنوب العالمي).

وأشار إلى أن العلاقات الصينية العربية شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة وأن الصين تلتزم ببناء مجتمع صيني-عربي للمستقبل المشترك مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب القضايا العادلة للدول العربية وتعميق التعاون في مختلف المجالات.

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