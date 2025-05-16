الصفحة الدولية

منح المدعي العام للجنائية الدولية اجازة ادارية بسبب مزاعم "التحرش الجنسي"


أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، منح المدعي العام كريم خان إجازة إدارية  ولن يؤدي مهامه أثناء التحقيق في اتهامات بالتحرش الجنسي موجهة ضده.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في مكتب المحكمة، أن المدعي العام أبلغ المحكمة بقراره أخذ إجازة إدارية حتى انتهاء الإجراءات.، ويشارك في التحقيق محققون مستقلون تابعون للأمم المتحدة.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت سابقا بأن خان قدم الأسبوع الماضي شهادته الختامية في إطار التحقيق الجاري.

وقد وجهت الاتهامات إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية في أكتوبر 2024، مما دفع الجهاز الإداري للمحكمة لبدء التحقيق.

ودعت عدة منظمات غير حكومية لحقوق الإنسان وموظفون بالمحكمة إلى تعليق صلاحيات المحامي البريطاني أثناء التحقيق، ومع ذلك، ظل المدعي العام يواصل عمله حتى الآن، رافضا جميع الاتهامات ووصفها بمحاولة لتشويه سمعته.

يشار إلى أن هذه الاتهامات جاءت قبل إعلان كريم خان عن طلب إصدار أمر اعتقال هو الأكثر إثارة في تاريخ المحكمة، استهدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقد مثل هذا الإعلان سابقة غير معهودة، كونها المرة الأولى التي يسعى فيها مدع عام في المحكمة إلى ملاحقة قضائية ضد زعيم حليف للغرب.

الخطوة أثارت ضجة سياسية وقانونية دولية، خاصة أن الولايات المتحدة كانت تعمل منذ شهور على منع اتخاذ مثل هذا الإجراء.

كما أثار توقيت الإعلان شكوكا وتساؤلات في أوساط دبلوماسية وقانونية، عما إذا كان خان يحاول صرف الانتباه عن الفضيحة المتصاعدة المرتبطة باتهامات التحرش والاعتداء الجنسي.

وضمن مهام عمله الرسمي، زار كريم خان العراق لأكثر من مرة في السنوات الماضية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
منح المدعي العام للجنائية الدولية اجازة ادارية بسبب مزاعم "التحرش الجنسي"
بابا الفاتيكان الجديد يقدم عرضاً لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا
أوكرانيا وروسيا تتفقان على تبادل ألفي أسير خلال مفاوضات اسطنبول
وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق : الأميركيون توصلوا الى اتفاق مع اليمن وأبقونا في الخارج
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة مغلقة لبحث تطورات الوضع الأمني في ليبيا
الخارجية الإيرانية تحسمها: تخصيب اليورانيوم "لا رجعة فيه"
زيلينسكي بتصريح صادم: حل النزاع سيكلفني حياتي
رئيس البرلمان العربي يعلن مشاركته في قمة بغداد، قائلًا، "نعول عليها في توحيد الصف العربي"
صحيفة أمريكية: أوكرانيا تعتزم فقط مناقشة وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما مع روسيا
باكستان تعلن الاتفاق مع الهند على تمديد وقف النار حتى الأحد
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك