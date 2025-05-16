منح المدعي العام للجنائية الدولية اجازة ادارية بسبب مزاعم "التحرش الجنسي"

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، منح المدعي العام كريم خان إجازة إدارية ولن يؤدي مهامه أثناء التحقيق في اتهامات بالتحرش الجنسي موجهة ضده.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في مكتب المحكمة، أن المدعي العام أبلغ المحكمة بقراره أخذ إجازة إدارية حتى انتهاء الإجراءات.، ويشارك في التحقيق محققون مستقلون تابعون للأمم المتحدة.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت سابقا بأن خان قدم الأسبوع الماضي شهادته الختامية في إطار التحقيق الجاري.

وقد وجهت الاتهامات إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية في أكتوبر 2024، مما دفع الجهاز الإداري للمحكمة لبدء التحقيق.

ودعت عدة منظمات غير حكومية لحقوق الإنسان وموظفون بالمحكمة إلى تعليق صلاحيات المحامي البريطاني أثناء التحقيق، ومع ذلك، ظل المدعي العام يواصل عمله حتى الآن، رافضا جميع الاتهامات ووصفها بمحاولة لتشويه سمعته.

يشار إلى أن هذه الاتهامات جاءت قبل إعلان كريم خان عن طلب إصدار أمر اعتقال هو الأكثر إثارة في تاريخ المحكمة، استهدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقد مثل هذا الإعلان سابقة غير معهودة، كونها المرة الأولى التي يسعى فيها مدع عام في المحكمة إلى ملاحقة قضائية ضد زعيم حليف للغرب.

الخطوة أثارت ضجة سياسية وقانونية دولية، خاصة أن الولايات المتحدة كانت تعمل منذ شهور على منع اتخاذ مثل هذا الإجراء.

كما أثار توقيت الإعلان شكوكا وتساؤلات في أوساط دبلوماسية وقانونية، عما إذا كان خان يحاول صرف الانتباه عن الفضيحة المتصاعدة المرتبطة باتهامات التحرش والاعتداء الجنسي.

وضمن مهام عمله الرسمي، زار كريم خان العراق لأكثر من مرة في السنوات الماضية.