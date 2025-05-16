الصفحة الدولية

وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق : الأميركيون توصلوا الى اتفاق مع اليمن وأبقونا في الخارج


قال وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان ان الأميركيين توصلوا الى اتفاق مع اليمن وأبقونا في الخارج

واوضح ليبرلمان في حديث "للقناة 12" الإسرائيلية ان  اليمنيين هاجمونا اثناء زيارة ترامب الى المنطقة مشيرا الى ان هذه الحرب هي حرب سلامة نتنياهو وهدفها فقط المحافظة على الائتلاف الحاكم في اسرائيل 

 واضاف ان "إسرائيل" أمام حدث معقد في مواجهة اليمن ولا تستطيع هزيمة اليمنيين فلديهم مئات الصواريخ الباليستية و يكفي صاروخ واحد كل أسبوع من اليمن لنرى ما يحدث لـ"مطار بن غوريون

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
منح المدعي العام للجنائية الدولية اجازة ادارية بسبب مزاعم "التحرش الجنسي"
بابا الفاتيكان الجديد يقدم عرضاً لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا
أوكرانيا وروسيا تتفقان على تبادل ألفي أسير خلال مفاوضات اسطنبول
وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق : الأميركيون توصلوا الى اتفاق مع اليمن وأبقونا في الخارج
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة مغلقة لبحث تطورات الوضع الأمني في ليبيا
الخارجية الإيرانية تحسمها: تخصيب اليورانيوم "لا رجعة فيه"
زيلينسكي بتصريح صادم: حل النزاع سيكلفني حياتي
رئيس البرلمان العربي يعلن مشاركته في قمة بغداد، قائلًا، "نعول عليها في توحيد الصف العربي"
صحيفة أمريكية: أوكرانيا تعتزم فقط مناقشة وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما مع روسيا
باكستان تعلن الاتفاق مع الهند على تمديد وقف النار حتى الأحد
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك