وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق : الأميركيون توصلوا الى اتفاق مع اليمن وأبقونا في الخارج

قال وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان ان الأميركيين توصلوا الى اتفاق مع اليمن وأبقونا في الخارج

واوضح ليبرلمان في حديث "للقناة 12" الإسرائيلية ان اليمنيين هاجمونا اثناء زيارة ترامب الى المنطقة مشيرا الى ان هذه الحرب هي حرب سلامة نتنياهو وهدفها فقط المحافظة على الائتلاف الحاكم في اسرائيل

واضاف ان "إسرائيل" أمام حدث معقد في مواجهة اليمن ولا تستطيع هزيمة اليمنيين فلديهم مئات الصواريخ الباليستية و يكفي صاروخ واحد كل أسبوع من اليمن لنرى ما يحدث لـ"مطار بن غوريون