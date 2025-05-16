أكد الضابط المتقاعد في القوات الأمريكية ستانيسلاف كربيفنيك خلال لقائه مع قناة rt أن فلاديمير زيلينسكي غير مهتم بحل النزاع في أوكرانيا لأن ذلك سيكلفه حياته.

وقال الخبير العسكري إن مهمة زيلينسكي هي ضمان استمرار الصراع، لأنه لن يخرج من هذا الوضع حيا، كما أوضح قائلا: "لن يخرج حيا فلسانه طويل جدا وهو شاهد غير مرغوب فيه وبمجرد انتهاء القتال سيموت وهو يعلم ذلك، ليس سياسيا، بل حرفيا".

ووفقا للخبير، يمكن لكل من القوى في أوكرانيا اليمينية أو القومية المتطرفة أو النازية، والأمريكيين أو البريطانيين التخلص من رئيس نظام كييف عندما لا يعودون بحاجة إليه.

وجرت في إسطنبول اليوم الجمعة أول محادثات مباشرة بين الوفدين الروسي والأوكراني منذ ثلاث سنوات.

وصرح رئيس الوفد الروسي إلى إسطنبول فلاديمير ميدينسكي بعد المحادثات بأن موسكو وكييف اتفقتا على تفاصيل مقترحاتهما لوقف إطلاق النار، كما أعلنتا عن تبادل واسع النطاق للأسرى "1000 مقابل 1000".

وبدوره صرح رستم عميروف رئيس الوفد الأوكراني، أنه سيعلن قريبا عن جدول أعمال الجولة المقبلة من المحادثات، مشيرا إلى أن الجانبين ناقشا وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

يذكر أن الاجتماع الثلاثي بين موسكو وكييف وأنقرة استمر لأقل من ساعتين. كما عقدت وفود الولايات المتحدة وأوكرانيا وتركيا محادثات منفصلة.