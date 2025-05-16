الصفحة الدولية

زيلينسكي بتصريح صادم: حل النزاع سيكلفني حياتي


أكد الضابط المتقاعد في القوات الأمريكية ستانيسلاف كربيفنيك خلال لقائه مع قناة rt أن فلاديمير زيلينسكي غير مهتم بحل النزاع في أوكرانيا لأن ذلك سيكلفه حياته.

وقال الخبير العسكري إن مهمة زيلينسكي هي ضمان استمرار الصراع، لأنه لن يخرج من هذا الوضع حيا، كما أوضح قائلا: "لن يخرج حيا فلسانه طويل جدا وهو شاهد غير مرغوب فيه وبمجرد انتهاء القتال سيموت وهو يعلم ذلك، ليس سياسيا، بل حرفيا".

ووفقا للخبير، يمكن لكل من القوى في أوكرانيا اليمينية أو القومية المتطرفة أو النازية، والأمريكيين أو البريطانيين التخلص من رئيس نظام كييف عندما لا يعودون بحاجة إليه.

وجرت في إسطنبول اليوم الجمعة أول محادثات مباشرة بين الوفدين الروسي والأوكراني منذ ثلاث سنوات.

وصرح رئيس الوفد الروسي إلى إسطنبول فلاديمير ميدينسكي بعد المحادثات بأن موسكو وكييف اتفقتا على تفاصيل مقترحاتهما لوقف إطلاق النار، كما أعلنتا عن تبادل واسع النطاق للأسرى "1000 مقابل 1000".

وبدوره صرح رستم عميروف رئيس الوفد الأوكراني، أنه سيعلن قريبا عن جدول أعمال الجولة المقبلة من المحادثات، مشيرا إلى أن الجانبين ناقشا وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

يذكر أن الاجتماع الثلاثي بين موسكو وكييف وأنقرة استمر لأقل من ساعتين. كما عقدت وفود الولايات المتحدة وأوكرانيا وتركيا محادثات منفصلة.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الخارجية الإيرانية تحسمها: تخصيب اليورانيوم "لا رجعة فيه"
زيلينسكي بتصريح صادم: حل النزاع سيكلفني حياتي
رئيس البرلمان العربي يعلن مشاركته في قمة بغداد، قائلًا، "نعول عليها في توحيد الصف العربي"
صحيفة أمريكية: أوكرانيا تعتزم فقط مناقشة وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما مع روسيا
باكستان تعلن الاتفاق مع الهند على تمديد وقف النار حتى الأحد
محمد بن زايد يعلن ان الإمارات تخطط للاستثمار بالولايات المتحدة بقيمة 1.4 تريليون دولار خلال 10 سنوات قادمة
وزير الخارجية الامريكي يتحدث إلى نتنياهو ويعبر عن انزعاج واشنطن من الوضع الإنساني في غزة
رفع دعوى قضائية ضد لجنة العمل السياسي الأمريكية التابعة للملياردير إيلون ماسك
بوتين يقيل قائد القوات البرية بالجيش الروسي
إيران تنفي تسلّم أي عرض مكتوب من واشنطن بشأن الاتفاق النووي
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك