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غوتيريش يدعو إلى تحرك فوري لوقف التصعيد في العاصمة الليبية ويعرض وساطة أممية


أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن بالغ قلقه إزاء تصاعد وتيرة العنف في العاصمة الليبية طرابلس داعيا جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف التصعيد وحماية المدنيين.

وأكد غوتيريش أن تقارير ميدانية تفيد بمقتل ما لا يقل عن ثمانية مدنيين في الاشتباكات الأخيرة، ما يثير قلقًا بالغًا بشأن الوضع الإنساني وتبعات استمرار القتال في المناطق السكنية.

وأعرب الأمين العام عن استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم الكامل وتيسير الوصول إلى اتفاق يفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، ويمهد الطريق نحو مسار سياسي شامل يحقق السلام والاستقرار في ليبيا.

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غوتيريش يدعو إلى تحرك فوري لوقف التصعيد في العاصمة الليبية ويعرض وساطة أممية
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