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عراقجي: أمريكا عاجزة عن تدمير منشآتنا النووية ولولا قوتنا لما تفاوضت


أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، (15 أيار 2025)، أن الولايات المتحدة لو كانت قادرة على تدمير منشآت بلاده النووية لما لجأت إلى طاولة المفاوضات.

وقال عراقجي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية: "إيران واعتماداً على قدراتها العسكرية هي التي أجبرت العدو على الجلوس إلى طاولة التفاوض، فالقوة الدفاعية والصاروخية لإيران تمنح المفاوض الإيراني قدرة تفاوضية، لأنها تردع الطرف المقابل عن أيّ مغامرة عسكرية".

وأضاف "لو كان الأمريكيون قادرين على تركيع إيران عبر العقوبات، لاستمروا بها ولما فاوضوا. نعم، العقوبات أرهقت الشعب، لكنها لم تُخضعه، ولو كانت أمريكا واثقة من أن الضغط الأقصى سيُسقط إيران خلال ستة أشهر، لما لجأت إلى الحوار".

وتأتي تصريحات الوزير الايراني عقب ساعات من اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن واشنطن "قريبة للغاية" من التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران بعد أن "وافقت إيران نوعا ما" على شروطه.

وصرّح الرئيس الأمريكي خلال زيارته الى قطر التي اختتمها اليوم وقبل توجه الى الامارات قائلا: "لقد وافقت إيران، نوعا ما، على الشروط. لن يقوموا بإنتاج، ما أسميه بطريقة ودية، غبارا نوويا. لن يتم إنتاج أي غبار نووي في إيران".

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عراقجي: أمريكا عاجزة عن تدمير منشآتنا النووية ولولا قوتنا لما تفاوضت
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