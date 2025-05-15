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ترامب يصل إلى أبو ظبي في ختام جولته الخليجية


وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس 15 مايو/ أيار 2025، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي في ختام جولته الخليجية.

وذكرت وسائل اعلام إماراتية، ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصل إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي ضمن جولته الخليجية، لافتا الى ان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد استقبل الرئيس الأمريكي في أبو ظبي.

وغادر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الدوحة ظهر اليوم الخميس مختتما زيارة رسمية لقطر استمرت يومين، وقع خلالها البلدان عددا من الاتفاقات، كما أشاد بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتحدّث عن اتفاق قريب مع إيران بشأن برنامجها النووي.

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