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اشتباكات وتوقف حركة الطيران في مطار طرابلس


أفادت مصادر أمنية وإعلامية ليبية، اليوم الاثنين (12 أيار 2025)، بتوقف حركة الطيران في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، عقب مقتل عبد الغني الككلي، قائد جهاز دعم الاستقرار، أحد أبرز التشكيلات المسلحة في غرب ليبيا.

وأوضحت المصادر أن "المدينة تشهد في هذه الأثناء تحركات عسكرية واشتباكات متفرقة داخل أحياء العاصمة، وسط استنفار واسع للقوات الأمنية والمجموعات المسلحة الموالية للككلي".

وتشير المعلومات الأولية إلى أن مقتل الككلي فجّر حالة من التوتر بين فصائل مسلحة متنافسة، في وقت لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة الليبية حتى الآن بشأن ملابسات مقتله أو الجهة المسؤولة عنه.

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