الجامعة العربية: نتوقع صدور قرارات في قمة بغداد تعكس استجابة حقيقية للأزمات

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، اليوم الإثنين، إن عودة انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بغداد أمر مهم للغاية وموضوعاتها مهمة للغاية ولا تقل أهمية عن السياسة، لافتًا إلى أن بغداد ستشهد عقد قمتين في آن واحد سياسية والثانية تنموية، ونتوقع صدور قرارات تعكس استجابة حقيقية للأزمات، إذ ذكر زكي للوكالة الرسمية، إن "اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والمرتقب في 17 أيار الماضي ينعقد في ظل ظروف استثنائية عربية وإقليمية ودولية، ما يتطلب صدور قرارات تعكس استجابة حقيقية للأزمات".

وأضاف إن "هذه الظروف تستدعي من القمة اتخاذ قرارات لها طابع خاص، ونتوقع الوصول إلى قرارات يجد فيها الرأي العام استجابة حقيقية للتطلعات".

وتابع "تنعقد القمة التنموية بدورتها الخامسة، حيث بدأت أول دورة في الكويت، وكانت آخر دورة في لبنان عام 2019، ولم تُعقد بعدها إلا في بغداد، لذلك فإن بغداد اليوم تحتضن قمتين في آن واحد".

كما أوضح، أن "القمة التنموية مخصصة للموضوعات الاقتصادية والاجتماعية، وهي موضوعات لا تقل أهمية عن الموضوعات السياسية التي ستناقش في اجتماع القادة والملوك والرؤساء، والقمة التنموية تتضمن ملفات في غاية الأهمية ومن الضروري التركيز عليها".

فيما ختم زكي بالقول: "نحن سعداء بانعقاد القمة التنموية وعودتها للانعقاد في بغداد، وهذا أمر ممتاز، ونهنئ العراق على استضافتها".

وعقد اليوم في بغداد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين في بغداد، التحضيري للقمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية المقرر عقدها بعد اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة بحضور القادة والملوك والرؤساء العرب.