ترامب: زيارتي إلى الشرق الأوسط تاريخية والحوثيون توقفوا عن إطلاق النار

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين زيارته المرتقبة إلى السعودية والإمارات وقطر بالتاريخية مشيرا خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إلى أن الحوثيين توقفوا عن إطلاق النار وأعلنوا عدم استهداف السفن الأميركية كما أشار إلى وجود إمكانية لرفع العقوبات عن سوريا.

كما أضاف ترامب أن الهند وباكستان وافقتا على وقف إطلاق النار بحكمة وتجري مفاوضات مع البلدين بشأن اتفاقات تجارية.

كذلك أكد الرئيس الأميركي سعيه لإعادة قطاع صناعة الأدوية إلى داخل الولايات المتحدة وخفض أسعارها بنسبة 90% مشيرا إلى محادثات ودية وبناءة مع الصين.

ومن المقرر أن تشمل جولة ترامب في الشرق الأوسط والتي تبدأ غدا لقاءات مع قادة الخليج في قمة تستضيفها الرياض حيث ستناقش ملفات الأمن والاستثمار والشراكة الاستراتيجية.