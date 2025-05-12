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تركيا: أول تعليق حول حلّ حزب العمال الكردستاني نفسه وإنهاء العمليات العسكرية


صرح المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر تشيليك، بأن قرار حزب العمال الكردستاني "PKK" بحلّ نفسه "خطوة مهمة نحو تحقيق هدف تركيا خالية من الإرهاب"، في أول تعليق رسمي تركي حول إعلان الحزب الكردي للخطوة، حيث أكد تشيليك، اليوم الإثنين، على أهمية "التنفيذ الملموس والكامل لقرار إنهاء وتسليم الأسلحة، بما يشمل جميع فروع وامتدادات حزب العمال الكردستاني وهياكله غير القانونية"، عادّاً ذلك سيكون "نقطة تحول" في جهود مكافحة الإرهاب.

أضاف المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، أنه "ستتابع مؤسساتنا الحكومية هذه العملية بدقة على أرض الواقع. وسيتم عرض المراحل التي يتم الوصول إليها على رئيس جمهوريتنا".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب العمال الكردستاني حلّ نفسه وإنهاء العمليات العسكرية ضد الدولة التركية.

كما كشف الحزب، اليوم الإثنين 12 أيار 2025، عن مخرجات المؤتمر 12 للحزب والقرارات التي اتخذت خلاله، من أبرزها "حل الحزب وإلقاء السلاح"، و"إنها جميع الأنشطة التي كانت تُمارس باسم الحزب".

كذلك جاء في إعلان الحزب لنتائج المؤتمر أن "نضال الحزب كسر سياسة الإنكار والتدمير ضد شعبنا، ووصل بالقضية الكردية إلى نقطة الحل عبر السياسات الديمقراطية، وبذلك يكون حزب العمال الكردستاني قد أنجز مهمته التاريخية. وعلى هذا الأساس، اتخذ المؤتمر الثاني عشر لحزب العمال الكردستاني، بهدف تنفيذ وإدارة العملية بقيادة القائد عبد الله أوجلان، قرارات بحل هيكله التنظيمي وإنهاء أسلوب الكفاح المسلح وبدء النضال السياسي"، وذلك عقب سلسلة طويلة من المفاوضات بين أوجلان والحكومة التركية في إطار مساع لبناء "عملية سلام دائم" بين الطرفين عقب نزاع مسلّح دام لأربعة عقود، ودعوة زعيم الحزب اتباعه إلى إلقاء السلاح.

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