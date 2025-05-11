سياسي إيراني: طهران أعدت 5 إجراءات مهمة تحسباً لفشل المفاوضات مع أمريكا

أكد مدير مؤسسة (أسفر) للدراسات والبحوث الاستراتيجية في ايران، أمير الموسوي، اليوم الأحد (11 أيار 2025)، أن طهران اتخذت خمسة إجراءات مهمة داخليا وإقليميا تحسباً لاحتمال فشل المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال في منشور على حسابه بمنصة (إكس) ، إن: "تمهيدات وإجراءات خمسة داخليا وإقليما تحسبا لاحتمال فشل المفاوضات الرابعة مع أمريكا اليوم في مسقط بسبب تناقضات الموقف الأمريكي وعدم قدرته على اتخاذ القرار الصعب بسبب الخلافات الداخلية والضغط الصهيوني والنوايا الاستكبارية" على حد تعبيره.

وفيما لم يذكر الموسوي الإجراءات الإيرانية تلك، أضاف أنه "لا يمكن للمفاوضات أن تنجح إلا بقبول ثوابت إيران التي أعلن عنها المرشد الأعلى علي خامنئي"، مبينا أنه "سنرى نتيجة المفاوضات مساء اليوم الأحد".

وفي وقت سابق اليوم، أكد كبير المفاوضين الإيرانيين وزير الخارجية، عباس عراقجي، أن المفاوضات النووية تواجه تحديات جدية بسبب المواقف المتناقضة والمطالب غير الواقعية التي يطرحها الطرف الأمريكي، مبينا أن مثل هذه السلوكيات تعقّد مسار التفاوض وتثير الغموض حول نوايا الجانب المقابل.

وفي تصريحاته للتلفزيون الإيراني أشار عراقجي إلى أن إيران قدمت مقترحاً يضمن أن يظل برنامجها النووي سلمياً بشكل دائم، مضيفاً أن الأطراف الأخرى قدمت كذلك مقترحاتها، إلا أن تناقض الأفكار والمواقف من جانبهم لا يزال مستمراً.

وقال: “إذا كانت هناك مطالب غير منطقية وغير قابلة للتطبيق، فمن الطبيعي أن تواجه المفاوضات مشاكل كبيرة”.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية صباح اليوم، بوصول الفريق المفاوض الإيراني الى العاصمة العمانية مسقط لبدأ المفاوضات بين طهران وواشنطن.