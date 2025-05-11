السودان يغلق خط أنابيب النفط الخام المعد للتصدير من جنوب البلاد

أصدر السودان توجيهات لشركات البترول بإغلاق خط الأنابيب الذي ينقل النفط الخام للتصدير من جنوب السودان، في أعقاب هجمات متكررة شنتها قوات الدعم السريع على البنية التحتية النفطية.

وبعث وزير النفط المكلف محي الدين نعيم محمد سعيد، في 9 مايو 2025، خطابا إلى نظيره الجنوب سوداني دينق لوال.

وجاء في الرسالة، أن الهجمات المستمرة في السودان أدت إلى "خسائر جسيمة في اقتصاد البلدين وللمستثمرين الأجانب".

وسلطت الرسالة الضوء على ما يقرب من 18 شهرا من الإنتاج المؤجل والتكاليف المرتبطة بإعادة تشغيل حقول النفط وأنظمة النقل.

وعز السودان هذه الخطوة إلى هجمات بطائرات مسيّرة شنتها مؤخرا "الدعم السريع وداعموها ضد البنية التحتية المدنية"، والتي قال إنها استهدفت منشآت نفطية وأثرت على قدرة السودان في إدارة عمليات التصدير.

وذكرت أيضا أن الهجمات على المحطات الفرعية للكهرباء تسببت في انقطاع التيار الكهربائي في المحطات البحرية، مما أثر على قدرتها على تحميل النفط الخام بشكل متزامن، وأن الاعتداءات على مستودعات الوقود تهدد بنقص حاد في إمدادات الوقود الضرورية لأنظمة النقل.

ولم يصدر المسؤولون في جنوب السودان، الذي يعتمد بشكل كبير على خط الأنابيب لصادراته النفطية، بيانا رسميا حتى اليوم الأحد.