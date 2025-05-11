مسؤولون أمريكيون: خلافات حادة بين نتنياهو و ترامب حول إيران وغزة

كشف مسؤولون أمريكيون، اليوم الأحد، (11 أيار 2025)، عن خلافات حادة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خصوصاً فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني والحرب في غزة.

وأفاد المسؤولون لشبكة "إن بي سي" بأن نتنياهو يسعى إلى قصف المنشآت النووية الإيرانية، بينما يفضل ترامب التوصل إلى صفقة مع طهران.

وأشاروا إلى أن التوتر بين الرجلين يتزايد بسبب تباين وجهات النظر حول كيفية التعامل مع إيران والأزمة في غزة.

وأوضح المسؤولون أن نتنياهو يفتقر حالياً إلى أوراق ضغط قوية لمواجهة ترامب، وأنه عبر عن غضبه للإدارة الأمريكية بعد التوصل إلى اتفاق مع الحوثيين في اليمن.

وذكر المسؤولون أن إسرائيل أبلغت واشنطن بأن الوقت الحالي مثالي لتدمير المنشآت النووية الإيرانية، لكن نتنياهو قال سراً إن المفاوضات الأمريكية مع إيران مجرد مضيعة للوقت.

وأشاروا إلى أن ترامب أعرب عن انفتاحه على احتفاظ إيران ببرنامج نووي مدني، وهو ما يثير قلق إسرائيل التي تخشى أي اتفاق قد يتوصل إليه ترامب مع طهران.