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عراقجي من جدة إلى الدوحة: حوار إيراني - عربي وقضية فلسطين حاضرة بقوة


وصل وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي، اليوم السبت (10 أيار 2025)، إلى العاصمة القطرية الدوحة، قادمًا من السعودية، حيث أجرى محادثات رسمية مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في مدينة جدة.

ويشارك عراقجي في الجولة الرابعة من "الحوار الإيراني – العربي" التي تعقد في الدوحة تحت عنوان "علاقات قوية، مصالح مشتركة"، إضافة إلى عقد مباحثات ثنائية مع كبار المسؤولين القطريين.

وأكد عراقجي، خلال حديثه في الدوحة، أن "المنطقة اليوم بحاجة إلى مزيد من التفاهم والتضامن لمواجهة التحديات الراهنة"، مشددًا على أهمية "تعزيز العلاقات الإقليمية وتحقيق الوفاق بين الدول العربية وإيران"، مضيفًا: "يجب على دول المنطقة أن تتوحد في مواجهة التحديات التي تهدد أمنها واستقرارها".

وفي سياق آخر، تحدث عراقجي عن تطورات القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن "إسرائيل ألغت عمليًا فكرة حل الدولتين، وتسعى بشكل متزايد إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه"، مشددًا على أن "التصدي لهذه الأفعال العدوانية هو واجب أخلاقي يقع على عاتق حكومات المنطقة"، وداعيًا إلى تعزيز التضامن العربي والإسلامي لدعم القضية الفلسطينية.

وفي ما يخص الملف النووي، جدد عراقجي التأكيد على موقف بلاده الرافض لامتلاك السلاح النووي، قائلًا: "الحصول على سلاح نووي أمر محرّم، ونحن لا نسعى إليه"، مشيرًا إلى أن "إيران ستواصل محادثاتها مع الولايات المتحدة والصين وأوروبا بحسن نية، لكنها لن تتنازل عن حقوقها النووية المشروعة".

يشار إلى أن زيارة عراقجي إلى جدة شهدت أيضًا مناقشات موسّعة بشأن مستجدات الحوار غير المباشر بين إيران والولايات المتحدة، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية المرتبطة بأمن الخليج والملفات المشتركة.

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