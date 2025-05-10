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الهند تتهم باكستان بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.. ماذا حدث؟


اتهم مصدر حكومي هندي باكستان بـ"خرق" وقف إطلاق النار الذي توصّل إليه البلدان السبت، بعد أربعة أيام على مواجهة عسكرية حدودية بينهما.

وأفاد صحافيون في الوكالة بسماع دوي انفجارات قوية مساء السبت في سريناغار، كبرى مدن الشطر الهندي من كشمير (شمال غرب)، حيث انقطعت التغذية بالتيار الكهربائي.

واتفقت الهند وباكستان السبت على "وقف فوري لإطلاق النار" لإنهاء أسوأ مواجهة بين القوتين النوويتين منذ عقود، بعد مقتل نحو 60 مدنيا على الجانبين.

واندلعت الأزمة الأخيرة في 22 أبريل/نيسان على خلفية هجوم على الشطر الهندي لكشمير أودى بـ26 سائحا، حمّلت نيودلهي إسلام آباد مسؤوليته، ونفت الأخيرة أي علاقة لها به.

وشهدت الأيام الماضية سلسلة من الردود المتبادلة في أعقاب هجمات من كل جانب على كشمير ذي الغالبية المسلمة والذي يطالب به البلدان.

وصباح الأربعاء، نفّذت الهند ضربات جوية على "تسعة معسكرات إرهابية" في الجانب الباكستاني من كشمير والبنجاب، بحسب نيودلهي، مما أسفر عن مقتل نحو 20 مدنيا، وفقا لإسلام آباد.

وأعلنت باكستان أنها أسقطت "خمس طائرات معادية" ونُفذت ضربات بالمدفعية على طول الحدود المتنازع عليها.

وتبادل الجانبان الضربات حتى أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور عبر منصته تروث سوشال وقف إطلاق النار.

 

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