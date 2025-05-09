الصفحة الدولية

إيران: المفاوضات النووية الأحد المقبل في مسقط


أكد عضو في فريق المفاوضات الإيراني، اليوم الجمعة (9 أيار 2025)، أن الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن ستُعقد في العاصمة العُمانية مسقط.

وأشار المصدر في تصريح خاص لوكالة تسنيم، إلى أن "وزير خارجية عُمان قد اقترح انعقاد الجولة الجديدة يوم الأحد المقبل، وقد أبدت إيران موافقتها الفورية على هذا المقترح".

ولم يكشف المسؤول الإيراني عن مزيد من التفاصيل حول جدول الأعمال أو الوفود المشاركة، مكتفيًا بالتأكيد على حسم موعد الحوار.

وتأتي هذه الجولة في سياق الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إعادة إطلاق المفاوضات بين الطرفين بعد توقف استمر لعدة أسابيع، وسط آمال ببلورة خطوات عملية تفضي إلى تخفيف التوتر ورفع بعض العقوبات.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إيران: المفاوضات النووية الأحد المقبل في مسقط
حزب العمال الكردستاني يعقد مؤتمره الـ12 ويتخذ قرارات "تاريخية"
من هو البابا ليو الرابع عشر؟
ترامب يتحدث عن "اتفاق" مع إيران وتخفيض الرسوم الجمركية
الجيش الهندي: تعرض قواعدنا لضربات بصواريخ ومسيرات باكستانية
الكرادلة الكاثوليك ينتخبون البابا الجديد خلفاً للبابا فرنسيس..موسع
اللواء حسين سلامي : مستعدون لخوض حرب شاملة إذا ما تعرّضت ايران لأي تهديد يتعلق ببرنامجها النووي
باكستان تعلن إسقاط 12 طائرة هندية مسيرة
روسيا والصين تؤكدان دعم الاستقرار في الشرق الأوسط
الخارجية الإيرانية تنفي ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام بشأن لقاء مرتقب بين بزشكيان ونرامب
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك