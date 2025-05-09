إيران: المفاوضات النووية الأحد المقبل في مسقط

أكد عضو في فريق المفاوضات الإيراني، اليوم الجمعة (9 أيار 2025)، أن الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن ستُعقد في العاصمة العُمانية مسقط.

وأشار المصدر في تصريح خاص لوكالة تسنيم، إلى أن "وزير خارجية عُمان قد اقترح انعقاد الجولة الجديدة يوم الأحد المقبل، وقد أبدت إيران موافقتها الفورية على هذا المقترح".

ولم يكشف المسؤول الإيراني عن مزيد من التفاصيل حول جدول الأعمال أو الوفود المشاركة، مكتفيًا بالتأكيد على حسم موعد الحوار.

وتأتي هذه الجولة في سياق الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إعادة إطلاق المفاوضات بين الطرفين بعد توقف استمر لعدة أسابيع، وسط آمال ببلورة خطوات عملية تفضي إلى تخفيف التوتر ورفع بعض العقوبات.