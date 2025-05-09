الصفحة الدولية

ترامب يتحدث عن "اتفاق" مع إيران وتخفيض الرسوم الجمركية


أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن رغبته التوصل إلى اتفاق مع إيران، فيما اشار الى أن بلاده قد تخفض الرسوم الجمركية على الصين.

وقال ترامب في كلمة له، "أريد التوصل إلى اتفاق مع إيران دون اللجوء إلى حملة قصف كبيرة".

 وأجرت إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال شهر نيسان 2025، سلسة مباحثات في مسقط وروما، وصفت بـ "البناءة" بشأن البرنامج النووي الإيراني، واتفق الجانبان على مواصلة المحادثات غير المباشرة في الأيام المقبلة على المستوى الفني. 

وبشأن الحرب في أوكرانيا، قال ترامب "قريبون من التوصل لاتفاق بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا وسيكون ذلك إنجازا". 

وحول الرسوم الجمركية التي أعلن عنها مؤخرا، قال ترامب "قد نخفض الرسوم الجمركية على الصين ولا يمكنها أن تزيد عن مستواها الحالي". 

وأضاف "سيكون من الجيد لكل من الصين والولايات المتحدة أن تخفضا الرسوم الجمركية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
من هو البابا ليو الرابع عشر؟
ترامب يتحدث عن "اتفاق" مع إيران وتخفيض الرسوم الجمركية
الجيش الهندي: تعرض قواعدنا لضربات بصواريخ ومسيرات باكستانية
الكرادلة الكاثوليك ينتخبون البابا الجديد خلفاً للبابا فرنسيس..موسع
اللواء حسين سلامي : مستعدون لخوض حرب شاملة إذا ما تعرّضت ايران لأي تهديد يتعلق ببرنامجها النووي
باكستان تعلن إسقاط 12 طائرة هندية مسيرة
روسيا والصين تؤكدان دعم الاستقرار في الشرق الأوسط
الخارجية الإيرانية تنفي ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام بشأن لقاء مرتقب بين بزشكيان ونرامب
حادث خطير في الجيش الإسرائيلي.. صحيفة عبرية تكشف تفاصيل شجار بين مجندات تخلله تحرش وانتهى بطعن مجندة
الصين تدخل على خط الأزمة.. نيودلهي تبلغ بكين نيتها التصعيد إذا ردّت باكستان
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك