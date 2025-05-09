الكرادلة الكاثوليك ينتخبون البابا الجديد خلفاً للبابا فرنسيس..موسع

تصاعد الدخان الأبيض من مدخنة كنيسة سيستينا في الفاتيكان، مساء اليوم الخميس، إيذاناً بانتخاب الكرادلة الكاثوليك بابا جديداً خلفاً للبابا الراحل فرنسيس.

وتجمعت حشود من المسيحيين والصحفيين في ساحة القديس بطرس وهم يترقبون ظهور البابا الجديد وإعلان اسمه وهويته.

ويأتي انتخاب البابا الجديد بعد يومين من المداولات المغلقة التي أجراها الكرادلة في كنيسة سيستينا لاختيار خليفة للبابا فرنسيس الذي توفي بعد صراع مع المرض.

ومن المتوقع أن يطل البابا الجديد على الجموع المحتشدة في ساحة القديس بطرس خلال الساعات القليلة المقبلة ليمنح البركة الرسولية الأولى "Urbi et Orbi" (للمدينة والعالم).