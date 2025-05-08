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باكستان تعلن إسقاط 12 طائرة هندية مسيرة


أكد الجيش الباكستاني، اليوم الخميس، إن سلاح الجو أسقط 12 مسيرة استخدمتها الهند لانتهاك المجال الجوي الباكستاني.

وذكر بيان للجيش الباكستاني، أن "الهند ستدفع ثمنا باهظا لهذا العدوان السافر"، مشيرا إلى أن "المسيرات الهندية لا تزال تتسلل إلى المجال الجوي الباكستاني ويتم التعامل معها واحدة تلو الأخرى".

وأضاف أن "4 جنود أصيبوا في (هجوم) طائرة من دون طيار كانت تحلق باتجاه لاهور"، متابعا: "فيما قتل مدني وأصيب آخر في منطقة غوتكي بإقليم السند".

وأكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، في وقت سابق اليوم، أن اتصالات جرت بين مستشاري الأمن القومي في باكستان والهند، في ظل التوتر المتصاعد عقب الضربات الجوية التي شنتها الهند على أراضٍ باكستانية فجر الأربعاء.

وكانت الهند قد أعلنت، ليلة 6-7 مايو/أيار، إطلاق عملية عسكرية ضد باكستان تحت اسم "سِندور"، قائلة إنها استهدفت "بنى تحتية إرهابية في باكستان وفي الجزء الذي تسيطر عليه إسلام آباد من إقليم جامو وكشمير".

ووصفت وزارة الخارجية الباكستانية العملية بأنها "عمل حربي صارخ" يهدد السيادة والاستقرار، بينما شدد رئيس الوزراء شهباز شريف على احتفاظ بلاده بحقها الكامل في الرد.

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