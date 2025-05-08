روسيا والصين تؤكدان دعم الاستقرار في الشرق الأوسط

أكدت روسيا والصين، اليوم الخميس، دعم الاستقرار في الشرق الأوسط وضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

ونشر الكرملين بيانًا مشتركًا لروسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية، بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب الوطنية العظمى وانتصار الصين في حرب المقاومة وتأسيس الأمم المتحدة.

وأكد البيان، "عزم البلدين على مواصلة تعميق الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي في العصر الجديد”، مشددًا على، أن "أمن الدول لا يجب أن يتحقق على حساب أمن الآخرين".

ودعت موسكو وبكين إلى، "التزام دول العالم بمبدأ الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة وتسوية النزاعات بالطرق السلمية وبناء نظام أمني عالمي شامل ومستدام".

وشدد البيان على "أهمية الحفاظ على الذاكرة التاريخية للحرب العالمية الثانية، ودعم الاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مع رفض الإرهاب بأشكاله كافة".