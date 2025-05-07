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الصين تدخل على خط الأزمة.. نيودلهي تبلغ بكين نيتها التصعيد إذا ردّت باكستان


أفادت صحيفة إنديا تايمز، اليوم الأربعاء (7 أيار 2025)، بأن السلطات الهندية أبلغت الحكومة الصينية بنيّتها التصعيد ضد باكستان، في حال نفّذت إسلام أباد تهديداتها بالرد العسكري على عملية "سيندور" التي أطلقتها نيودلهي أمس.

ونقلت الصحيفة، في تقرير أن "الهند ستقوم بالتصعيد العسكري إذا أقدمت باكستان على تنفيذ أي رد عسكري على العملية التي شنتها القوات الهندية ضد مواقع داخل المناطق المتنازع عليها بين البلدين".

وأوضحت الصحيفة أن "الإبلاغ الهندي يأتي ضمن سلسلة التحذيرات التي تضعها نيودلهي أمام الأطراف المعنية بالنزاع"، مشيرة إلى أن "الصين تسيطر على مناطق من إقليم كشمير المتنازع عليه، وتشترك بحدود مباشرة مع كل من الهند وباكستان".

وأضاف التقرير أن "السنوات الماضية شهدت عدة اشتباكات مسلحة بين الهند، باكستان، والصين في تلك المناطق المتنازع عليها، لا سيما بعد قيام الصين باحتلال جزء من أراضي إقليم كشمير وبعض المناطق التي تشكل موضع خلاف تاريخي بين نيودلهي وإسلام أباد".

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