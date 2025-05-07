باكستان تعلن التحشيد لرد عسكري على الضربات الهندية

أعلنت باكستان، اليوم الأربعاء (7 أيار 2025)، أن الهند "أعلنت الحرب" على الدولة الباكستانية عقب الهجوم الذي نفذه الطيران الهندي في وقت متأخر من ليلة امس واستهدف مواقع في المناطق المتنازع عليها بين البلدين، مشيرة أنها تقوم بتحشيد قواتها العسكرية.

وقالت اسلام اباد في بيان رسمي إنها "قامت بتحشيد قواتها العسكرية على الحدود بشكل مكثف استعدادا لما وصفته بــ "رد مناسب وقوي على الهند في الوقت والمكان المناسبين وعلى اجل قريب"، متوعدة بأن "المتعة التي حصلت عليها الهند من هجومها امس لن تدون وستتحول قريبا الى مآسي".

وتابعت أن "طائرات باكستان الان تحلق في الأجواء لحماية الدولة من أي هجوم غادر اخر تشنه الهند" فيما خاطبت المجتمع الدولي بالتأكيد على ان الهند "أعلنت الحرب" على باكستان ومتوعدة بــ "رد سريع" على الهجوم الهندي وسط محاولات دولية لتهدئة الأوضاع".

يشار الى أن الجيش الهندي اطلق ليلة امس عملية "سيندور" والتي قال انها استهدفت مواقع لما قال انها تنظيمات إرهابية مدعومة من باكستان في المناطق المتنازع عليها، ولم تسفر عن وقوع ضحايا مدنيين، الامر الذي نفته السلطات الباكستانية التي أعلنت ان الهجوم الهندي أدى الى وقوع ضحايا مدنيين من بينهم نساء وأطفال.