60 مليون دولار تحت الماء.. تحطم طائرة أمريكية في البحر الأحمر

كشفت مصادر مطلعة لشبكة "سي إن إن" أن طائرة أمريكية من طراز إف-18 سوبر هورنيت سقطت في البحر الأحمر أثناء محاولتها الهبوط على حاملة الطائرات "دوايت أيزنهاور"، نتيجة خلل فني في نظام الإقلاع، ما أدى إلى انزلاقها وسقوطها في المياه قبالة اليمن وتم إنقاذ الطيارَين وهما مصابان بجروح طفيفة، بينما لم تُنتشل الطائرة حتى الآن، ولا تزال التحقيقات جارية.

وتعد هذه الحادثة الثانية خلال أقل من أسبوعين لطائرة من نفس الطراز تسقط من على متن "أيزنهاور"، حيث سقطت الأولى خلال طلعات روتينية قبالة جيبوتي.

وفي سياق منفصل، أفادت مصادر بأن جماعة "الحوثيين" أطلقت النار على حاملة طائرات أمريكية ثالثة، رغم إعلان وقف لإطلاق النار من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل ساعات من الهجوم ولم يُعرف بعد إن كانت الحادثتان مرتبطتين.

وتُقدّر تكلفة الطائرة إف-18 سوبر هورنيت بأكثر من 60 مليون دولار.

وتشهد منطقة البحر الأحمر تصعيداً حوثياً مستمراً منذ نوفمبر 2023، تخلله استهداف متكرر للسفن الأمريكية ، بما فيها حادثة عام 2024 حين اقترب صاروخ كروز حوثي إلى مسافة ميل من مدمرة أمريكية تصدت له بمنظومة "فالانكس".