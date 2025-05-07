ترامب يتجه لاعتماد تسمية "الخليج العربي" بدلا من الفارسي

يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإعلان رسميا خلال زيارته المرتقبة إلى السعودية الأسبوع المقبل، عن اعتماد تسمية "الخليج العربي" أو "خليج العرب" بدلا من "الخليج الفارسي" في جميع الوثائق والمراسلات الرسمية داخل الولايات المتحدة، وفقا لما أفاد به مسؤولان أميركيان لوكالة "أسوشيتد برس".

وتدفع الدول العربية منذ سنوات نحو تبني التسمية العربية للمسطح المائي الواقع قبالة الساحل الجنوبي لإيران.

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأنه سيصدر إعلانا كبيرا للغاية" قبيل زيارته المرتقبة إلى الشرق الأوسط هذا الشهر.

وقال خلال لقائه مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في البيت الأبيض: "سيكون واحدا من أهم الإعلانات التي صدرت في السنوات الأخيرة بخصوص موضوع معين"، دون تقديم مزيد من التفاصيل، وهو ما زاد التكهنات حول محتوى الإعلان المرتقب وربطه بهذه التسمية الجديدة.

من جانبه، علق وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقتجي، ان المحاولات ذات الدوافع السياسية لتغيير الاسم التاريخي للخليج الفارسي تشير إلى نوايا عدائية تجاه إيران وشعبها.