تركيا تكشف مسار نقل البضائع من العراق إلى أوروبا عبر طريق التنمية

كشف نائب رئيس الجمهورية التركية جودت يلماز عن تفاصيل مشروع طريق التنمية الذي تشترك فيه تركيا وقطر والإمارات والعراق موضحا أن الهدف منه هو ربط دول الخليج العربي بأوروبا عبر شبكة من السكك الحديدية، حيث أوضح يلماز في مقابلة مع صحيفة الشرق القطرية أن المشروع يسعى لنقل البضائع من الهند وجنوب آسيا ودول الخليج إلى ميناء الفاو في جنوب العراق ومنه إلى تركيا ثم إلى أوروبا ما يجعله ممرا استراتيجيا للتجارة الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يشمل المشروع مستقبلا خطوطا لأنابيب الغاز والنفط لافتا إلى أن المخطط يتضمن بناء ما يقرب من 1200 كيلومتر من الطرق والسكك الحديدية تمتد من ميناء الفاو حتى الأراضي التركية.

كما أكد نائب الرئيس التركي أن المشروع الذي انطلق التخطيط له في أوائل عام 2022 لا يزال في مراحله الأولية ولم يدخل بعد مرحلة التنفيذ لكنه يتوقع أن يكتمل بحلول عام 2030 بتكلفة تقدر بحوالي 20 مليار دولار أمريكي.

وأضاف يلماز أن التصميم الأولي للمشروع قد أنجز وتم إعداد تقرير الجدوى بشكل شبه كامل مشيرا إلى أن تركيا قدمت ملاحظاتها بشأن التقرير إلى الجانب العراقي الذي من المقرر أن يحدد بدوره آليات التنفيذ والتمويل في المرحلة المقبلة.