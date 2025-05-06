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هل بدات الحرب بين الهند وباكستان !! الهند تعلن قصف 9 مواقع في المنطقة التي تسيطر عليها باكستان في كشمير


 

اعلنت الحكومة الهندية ان قواتها نفذت ضربة دقيقة على معسكرات إرهابية في باكستان

وقالت الحكومة في بيان لها ان القوات المسلحة أطلقت عملية عسكرية لاستهداف "البنية التحتية للإرهاب" في كشمير الخاضعة للاحتلال الباكستاني حيث تم 9 مواقع باكستانية

واضافت ان العملية العسكرية كانت مركزة ومدروسة وغير تصعيدية في طبيعتها ولم نستهدف أي منشآت عسكرية باكستانية إنما مواقع إرهابية

وعلى الصعيد نفسه قالت"رويترز" ان الهجوم الهندي اسفر عن مقتل طفل وإصابة شخصين آخرين قرب بيشاور الباكستانية

وبحسب "رويترز" عن مصدرين قالا ان معهد ديني في مدينة بهولبور الباكستانية من بين مواقع تعرضت للهجوم الهندي

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