إيران: موعد الجولة المقبلة من المحادثات مع واشنطن قيد البحث

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الثلاثاء، (6 أيار 2025)، أن تحديد موعد ومكان الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة لا يزال قيد الدراسة، مشيراً إلى أن الوسيط العُماني سيقوم بالإعلان الرسمي فور التوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن.

وقال بقائي، في تصريح للوكالة الإيرانية الرسمية "إيرنا" إن "إيران تلقت مقترحاً من سلطنة عمان لعقد الجولة الجديدة مطلع الأسبوع المقبل، لكن لم يُعتمد حتى الآن موعد نهائي".

وأوضح أن تأجيل الجولة التي كانت مقررة في روما السبت الماضي (3 أيار/مايو) جاء بناءً على اقتراح من وزير الخارجية العُماني.

وتأتي هذه التصريحات غير متوافقة مع ما نشرته وكالة "نور نيوز" المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي، والتي أكدت في وقت سابق أن "الجولة المقبلة ستعقد يوم الأحد المقبل في العاصمة العمانية مسقط".

وأشار بقائي إلى أن الجمهورية الإسلامية دخلت مسار التفاوض بنية صادقة، واضعة إطاراً قانونياً واضحاً يستند إلى مبادئ القانون الدولي، مع التأكيد على حقها المشروع في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، والسعي لإنهاء العقوبات غير القانونية.

ونقلت الوكالة عن مسؤول وصفته بالمطلع قوله إن "الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ستعقد يوم الأحد 11 مايو/ أيار في العاصمة العمانية".

وأضاف "تتركز هذه المفاوضات، التي انطلقت بعد ثلاث جولات من المشاورات المكثفة في الأشهر الأخيرة، بشكل مباشر على القضايا الإنسانية وبعض المخاوف الأمنية لدى الجانبين".