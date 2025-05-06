قوات الدعم السريع تستهدف فندق مارينا الهيلتون بمدينة بورتسودان!

تعرض فندق مارينا الهيلتون بمدينة بورتسودان السودانية لهجوم شنته قوات الدعم السريع باستخدام صاروخ موجه في تصعيد جديد يهدد أحد أبرز المرافق السياحية في المدينة الساحلية، في حين لم تعلن بعد تفاصيل الخسائر أو حجم الأضرار، في وقت لم يصدر فيه تعليق رسمي من الجهات الأمنية والرسمية.

فيما كشف اللواء حسن صالح مدير فندق كورال مارينا في مدينة بورتسودان، أن الاستهداف الذي طال الفندق لم يكن بواسطة طائرة مسيرة كما تم تداوله، بل بصاروخ موجه بشكل مباشر.

وجاء هذا التصريح لتوضيح طبيعة الهجوم الذي تسبب في حالة من الذعر داخل المنطقة، دون الإبلاغ حتى الآن عن وقوع إصابات.