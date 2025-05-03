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طهران تتحرك دبلوماسيا لاحتواء التصعيد في جنوب آسيا


كشفت مصادر دبلوماسية، اليوم السبت (3 أيار 2025)، عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى باكستان خلال الأيام المقبلة، في إطار مبادرة إيرانية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتهدئة التوترات المتصاعدة بين إسلام آباد ونيودلهي.

وبحسب مصادر إيرانية فإن "زيارة عراقجي تأتي ضمن التوجه العام للجمهورية الإسلامية باستخدام أدواتها الدبلوماسية للمساهمة في حل النزاعات الإقليمية والدولية، حيث سبق وأن أعلنت طهران استعدادها للعب دور الوسيط بين باكستان والهند".

وأوضحت المصادر أن "عراقجي سيلتقي يوم غد الأحد عددا من كبار المسؤولين الباكستانيين لبحث تطورات العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون الإقليمي، إضافة إلى مناقشة الأزمة الحالية في جنوب آسيا".

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد حدة التوتر بين الهند وباكستان بعد حادثة منطقة بـهلغام الأخيرة، والتي تبادلت خلالها الدولتان الاتهامات، ما أثار مخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة عسكرية مفتوحة.

وبحسب المصادر فإن "زيارة عراقجي إلى العاصمتين المتنافستين في جنوب آسيا تحمل دلالة على الثقة الإقليمية بمكانة إيران وقدرتها على لعب دور توازني في العلاقات الثنائية بين البلدين".

وتابعت المصادر: "من المتوقع أن تملأ التحركات الدبلوماسية الإيرانية الفراغ الحاصل بسبب غياب آليات إقليمية فاعلة، خصوصا في ظل العلاقات المتوازنة التي تربط طهران بكلا الطرفين، مما قد يسهم في كبح التصعيد وإعادة الطرفين إلى طاولة الحوار".

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