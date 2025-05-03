سفير باكستان يؤكد اهتمام بلاده بمشاركة روسيا والصين في التحقيق بهجوم كشمير

صرّح السفير الباكستاني في موسكو محمد خالد جمالي بإن بلاده ترغب في مشاركة دول محادية مثل روسيا والصين في التحقيق في الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة باهالغام في جامو وكشمير، حيث أضاف السفير في مقابلة مع وكالة تاس: "يمكن أن تشارك روسيا والصين، في هذا التحقيق. إذا كان القصد هو المساعدة وحل المشكلة، فيمكن أن يقوم بعض الشركاء المحايدين بالمشاركة في إجراء تحقيقات شفافة، ونحن نرحب بذلك".

ووفقا للسفير، طرح رئيس وزراء بلاده شهباز شريف بالفعل مبادرة لإجراء تحقيق شفاف في الحادث. وشدد على أن "الاقتراح المذكور من رئيس وزرائنا صادق وحقيقي للغاية".

في وقت سابق، قال مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون السياسية رانا سناء الله خان إن بلاده مستعدة للانضمام إلى تحقيق تجريه الهند بهجوم كشمير للتوصل إلى الحقائق وتجنب تصاعد الصراع بين الدولتين.

وكان الهجوم الإرهابي قد وقع بالقرب من مدينة باهالغام في منطقة جامو وكشمير الهندية يوم 22 أبريل الجاري. وأسفر عن مقتل 25 هنديا ومواطن واحد من نيبال. وتبنى الهجوم مجموعة تسمى "جبهة المقاومة المرتبطة بمنظمة "لشكر طيبة" الإرهابية".