الصفحة الدولية

اتفاق نووي مرتقب بين واشنطن وطهران وطهران ترفض التنازل عن التخصيب


كشفت وسائل إعلام دولية، اليوم الجمعة الثاني من أيار 2025، عن تفاصيل اتفاق مقترح بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني، وسط تأكيد مسؤول إيراني على عدم التنازل عن حق بلاده في تخصيب اليورانيوم، إذ ذكر تقرير دولي أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فاجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالموافقة الفورية على بدء مفاوضات مع إيران"، مشيرا إلى أن "الاتفاق المطروح لا يختلف كثيرا عن اتفاق عام 2015، لكنه يتضمن إجراءات رقابة أكثر تشديدا".

وأضاف التقرير أن "الاتفاق الجديد سيجمد البرنامج النووي الإيراني لمدة 25 عاما دون تفكيكه كليا، مع انفتاح طهران على توسيع نطاق وصول المفتشين الدوليين إلى المواقع النووية".

كما أوضح أن "المحادثات بين الطرفين معلقة حاليا عند النقاش حول حجم التنازلات المطلوبة لمنع إيران من إنتاج سلاح نووي".

بالمقابل، أكد مسؤول إيراني في تصريح لوكالة "رويترز"، أن "هناك نقاشا حول حجم مخزون اليورانيوم، وإمكانية نقله إلى روسيا أو حتى إلى الولايات المتحدة"، لكنه شدد قائلا: "لن نتنازل عن حقنا في تخصيب اليورانيوم".

ومن المقرر أن تعقد الجولة الرابعة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية غدا السبت في العاصمة الإيطالية روما، بوساطة سلطنة عمان، بعد ثلاث جولات سابقة جرت في مسقط، وشهدت أول حوار غير مباشر بين الطرفين منذ ثماني سنوات.

وتأتي هذه التحركات وسط تحركات دبلوماسية وضغوط من إدارة ترامب، وزيارة مرتقبة لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اتفاق نووي مرتقب بين واشنطن وطهران وطهران ترفض التنازل عن التخصيب
الاتحاد الأوروبي يعلن طلب 16 دولة من أعضائه الإعفاء من قواعد الموازنة لتعزيز إنفاقها العسكري
الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية يقدم استقالته ملمحا إلى ترشحه للانتخابات الرئاسية
الرئاسة التركية تنفى التقارير المتعلقة بعمليات تنصت على أعضاء البرلمان
غارات أمريكية غادرة على محيط صعدة في اليمن
مجددا.. الكويت تسحب الجنسية من 434 شخصا
ترامب يطيح بمستشاره للأمن القومي.. وإقالات أخرى متوقعة في إدارته
إيران.. تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة مع امريكا
الحكومة الباكستانية الهند تخطط لضربة عسكرية اخرى
ترجيح إعلان واشنطن اتفاق المعادن مع أوكرانيا اليوم
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك