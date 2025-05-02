اتفاق نووي مرتقب بين واشنطن وطهران وطهران ترفض التنازل عن التخصيب

كشفت وسائل إعلام دولية، اليوم الجمعة الثاني من أيار 2025، عن تفاصيل اتفاق مقترح بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني، وسط تأكيد مسؤول إيراني على عدم التنازل عن حق بلاده في تخصيب اليورانيوم، إذ ذكر تقرير دولي أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فاجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالموافقة الفورية على بدء مفاوضات مع إيران"، مشيرا إلى أن "الاتفاق المطروح لا يختلف كثيرا عن اتفاق عام 2015، لكنه يتضمن إجراءات رقابة أكثر تشديدا".

وأضاف التقرير أن "الاتفاق الجديد سيجمد البرنامج النووي الإيراني لمدة 25 عاما دون تفكيكه كليا، مع انفتاح طهران على توسيع نطاق وصول المفتشين الدوليين إلى المواقع النووية".

كما أوضح أن "المحادثات بين الطرفين معلقة حاليا عند النقاش حول حجم التنازلات المطلوبة لمنع إيران من إنتاج سلاح نووي".

بالمقابل، أكد مسؤول إيراني في تصريح لوكالة "رويترز"، أن "هناك نقاشا حول حجم مخزون اليورانيوم، وإمكانية نقله إلى روسيا أو حتى إلى الولايات المتحدة"، لكنه شدد قائلا: "لن نتنازل عن حقنا في تخصيب اليورانيوم".

ومن المقرر أن تعقد الجولة الرابعة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية غدا السبت في العاصمة الإيطالية روما، بوساطة سلطنة عمان، بعد ثلاث جولات سابقة جرت في مسقط، وشهدت أول حوار غير مباشر بين الطرفين منذ ثماني سنوات.

وتأتي هذه التحركات وسط تحركات دبلوماسية وضغوط من إدارة ترامب، وزيارة مرتقبة لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران.