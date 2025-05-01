الصفحة الدولية

مجددا.. الكويت تسحب الجنسية من 434 شخصا


قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، سحب الجنسية من 434 حالة، خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة فهد يوسف سعود الصباح، تمهيدا لعرض القرارات على مجلس الوزراء.

وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية، أن القرارات استندت إلى مواد قانون الجنسية الكويتي.

وتابعت، ان القرارات شملت حالات ازدواجية الجنسية، وتزوير المعلومات، واكتساب الجنسية بصورة غير مشروعة عبر التبعية، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالمصلحة العليا للبلاد.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على سلامة المنظومة القانونية وتعزيز الشفافية في منح الجنسية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاتحاد الأوروبي يعلن طلب 16 دولة من أعضائه الإعفاء من قواعد الموازنة لتعزيز إنفاقها العسكري
الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية يقدم استقالته ملمحا إلى ترشحه للانتخابات الرئاسية
الرئاسة التركية تنفى التقارير المتعلقة بعمليات تنصت على أعضاء البرلمان
غارات أمريكية غادرة على محيط صعدة في اليمن
مجددا.. الكويت تسحب الجنسية من 434 شخصا
ترامب يطيح بمستشاره للأمن القومي.. وإقالات أخرى متوقعة في إدارته
إيران.. تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة مع امريكا
الحكومة الباكستانية الهند تخطط لضربة عسكرية اخرى
ترجيح إعلان واشنطن اتفاق المعادن مع أوكرانيا اليوم
رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك