ترامب يطيح بمستشاره للأمن القومي.. وإقالات أخرى متوقعة في إدارته

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، (1 أيار 2025) بإقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي ونائبه من منصبيهما بأمر من الرئيس دونالد ترامب، وهي أول إقالة لمسؤول رفيع في الولاية الرئاسية الثانية لترامب.

وذكرت شبكة فوكس نيوز، أن "الرئيس ترامب أقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، أليكس وونغ، ونائبه من منصبيهما"، مشيرا الى، أن "ترامب سيتحدث قريباً عن هذه التطورات".

فيما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر، أن ترامب يعتزم إقالة والتز، ما يجعله أول مسؤول كبير يفقد وظيفته في ولاية ترامب الثانية، مشيرة إلى أن والتز واجه صعوبة في إيصال أولويات الرئيس للأمن القومي خلال المقابلات، وأنه يتبنى آراء أكثر تشدداً تجاه أوكرانيا وإيران، واصطدم مع مسؤولين في البيت الأبيض.