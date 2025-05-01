إيران.. تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة مع امريكا

أكدت وسائل إعلام ايرانية، اليوم الخميس، تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في روما.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن "الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في روما تأجلت"، مبينة ان " التأجيل جاء على خلفية المواقف المتضاربة التي تتخذها الإدارة الأميركية تجاه المحادثات".

الى ذلك أوضح وزير الخارجية العماني عُمان، بدر بن حمد البوسعيدي ان "تأجيل الاجتماع الأميركي الإيراني المقرر السبت المقبل جاء لأسباب لوجستية".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أكد في وقت سابق، أن الجولة الثالثة من المفاوضات مع الولايات المتحدة كانت أكثر جدية من ذي قبل وتدرجت في الدخول إلى تفاصيل أكثر تقنية.

وقال عراقجي في تصريحات صحفية إن "مفاوضات الجولة الثالثة مع الولايات المتحدة كانت أكثر جدية من ذي قبل، وتدرجنا في الدخول إلى تفاصيل أكثر تقنية".

وأضاف، أنه "تم تبادل وجهات النظر كتابيًا مع الجانب الأمريكي عدة مرات، وقدم الطرفان أسئلتهما كتابيًا وحصلا على إجابات".

وأشار إلى، أنه "من المقرر إجراء المزيد من الدراسات في العواصم قبل الجولة المقبلة من المفاوضات"، مؤكدًا، أن "الجولة الثالثة من المحادثات كانت أكثر جدية، ودخلنا في التفاصيل الفنية".