وزير الداخلية الايراني : استدعاء عدد من المسؤولين عن انفجار ميناء الشهيد رجائي للتحقيق

أعلن وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني استدعاء عدد من المسؤولين عن انفجار ميناء "شهيد رجائي" للتحقيق، مؤكدا أن القرار جاء بعد ثبوت "تقصير في التعامل مع الحادث".

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" عن الوزير قوله إن "فرق الإغاثة والإطفاء عملت في ظروف صعبة خلال اليومين الماضيين للسيطرة على الحرائق"، معربا عن حزنه "لوقوع الحادث الذي أودى بحياة 46 شخصا حتى الآن".

وأضاف أن "فرق الإنقاذ ما زالت تبحث عن المفقودين، بينما يعمل الطب الشرعي على تحديد هويات الضحايا عبر تحليل الحمض النووي، كما دخلت فرق تحديد الهوية التابعة للشرطة إلى موقع الحادث لتنفيذ مهامها".

وأوضح مؤمني أن "عمليات الإطفاء كانت جارية من جميع الجهات حتى ليلة أمس، لكن تم لاحقا تقسيم المنطقة إلى أقسام وتكليف إدارات مختلفة بمسؤولية كل قسم لتسريع عملية إخماد النيران".

وأكد أن "الحريق تحت السيطرة"، لكنه حذّر "من احتمال استمرار انبعاث دخان بسبب بعض المواد الكيميائية خلال الأيام المقبلة".

وتوقع أن "تُسلَّم مسؤولية المتابعة إلى المحافظة بدءا من الليلة أو يوم غد"، لافتا الى ان "الحريق تحت السيطرة، ونواصل جهود الإخماد".