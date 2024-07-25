وزير الخارجية التركي : مَن صفّق لنتنياهو بالكونغرس دخل التاريخ مؤيداً لمجرم دموي

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان : إن "مَن صفق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دخل التاريخ مؤيداً لمجرم دموي"، مشيراً إلى أن "الإنسانية جمعاء شهدت صورة اختفت فيها البوصلة الأخلاقية تماماً".

واضاف في منشور عبر منصة إكس اليوم الخميس : أن "عدد الشهداء في غزة يقترب من 40 ألفاً، وملايين الفلسطينيين فقدوا منازلهم واضطُرّوا إلى النزوح" مشيرا الى أنه يعتقد أن "جميع المسؤولين الإسرائيليين، بخاصة نتنياهو، الذين تسببوا بهذا الوضع، سيُحاسَبون أمام العدالة ذات يوم".

وشدد فيدان على أن "الذين يستمدون قوتهم من الحقّ لا من الهتافات، وينتظرون بصبر اليوم الذي يظهر فيه العدل، سوف ينتصرون بالتأكيد".

وكان نتنياهو قد القى خطابا مساء امس الأربعاء أمام الكونغرس الأمريكي وسط احتجاجات ضخمة لآلاف المؤيدين لفلسطين في شوارع واشنطن مطالبين بوقف الحرب وعدم تزويد إسرائيل بالسلاح .