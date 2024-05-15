أردوغان يؤكد : نتنياهو وشركاؤه بالإبادة الجماعية سيحاسبون عن كل قطرة دم بغزة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمشاركون معه في "الإبادة الجماعية" ضد الفلسطينيين بقطاع غزة سيحاسبون عن كل قطرة دم أراقوها.

وقال أردوغان في كلمة له اليوم خلال اجتماع الكتلة النيابة لحزبه/ العدالة والتنمية/ في العاصمة أنقرة : أن إسرائيل لن تقف باطماعها عند غزة "وإذا لم يتم إيقاف هذه الدولة الإرهابية ستطمع عاجلا ام آجلا بأراضي الأناضول مستندة إلى أوهام الأرض الموعودة".

وأضاف: "نتنياهو والمشاركون معه في الإبادة الجماعية بغزة سيحاسبون عن كل قطرة دم أراقوها وسنتابعهم حتى محاسبتهم أمام القانون".

واكد اردوغان ان استهدافنا من قبل القتلة الصهاينة ليس أمرًا يدعو للخوف أو الخجل لكنه وسام شرف نضعه على صدورنا بكل فخر".

واشار الرئيس التركي إلى أن 15 مايس يعد يومًا ذو معنى من أجلهم والفلسطينيين في كافة أنحاء العالم، مبينًا أن اليوم هو الذكرى الـ 76 للنكبة وان "الصهاينة بدأوا في احتلال الأراضي الواقعة تحت رعاية البريطانيين بعد أن اضطرت الدولة العثمانية إلى الانسحاب من أرض فلسطين".

وأكد أردوغان أن "العصابات الصهيونية والمنظمات الإرهابية الصهيونية ارتكبت جرائم قتل جماعي وطردت الفلسطينيين من أراضيهم وأجبرتهم على الهجرة"مشيرا الى أن "مئات آلاف الفلسطينيين أخذوا مفاتيح منازلهم فقط وتوجهوا إلى لبنان والأردن وسوريا وبلدان أخرى بالمنطقة، وعاشوا حياة عصيبة في مخيمات اللجوء".

وقال أردوغان: "حال من بقوا أسوأ من الذين رحلوا، وتأسست دولة إسرائيل في 14 مايس 1948، وبعدها استمرت سياسات الاحتلال والإبادة الجماعية كسياسة دولة، وأعلن الفلسطينيون يوم 15 مايس اليوم التالي لقيام دولة إسرائيل أنه النكبة، ويحيون أملهم في العودة إلى منازلهم ونيل استقلالهم".

واكد اردوغان ان الفلسطينيين سيعودون الى بيوتهم عاجلاً أم آجلاً .

وشدد أردوغان على أن العالم لن ينعم بالسلام دون محاسبة إسرائيل عن الإبادة الجماعية في غزة وعلى العالم ان يتقبل هذه الحقيقة .

وقال اردوغان : "لا ينتظر أحد منا أن نصمت أو نخفف حدة خطابنا".