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انهيار موقع صحيفة “هارتس” العبرية جراء عملية قرصنة


أفادت وسائل إعلام عبرية، امس الخميس، بانهيار موقع صحيفة “هارتس” الالكتروني بعد تعرضه لاختراق من قبل هاكرز من خارج فلسطين.

وبحسب موقع “حدشوت حموت”، فقد انهار موقع صحيفة هأرتس العبرية بعد تعرضه لهجوم الكتروني من قبل هاكرز.

يُشار إلى أن الاحتلال ذكر في وقت سابق اليوم، أن العديد من المواقع الالكترونية تعرضت للقرصنة، ما أدى إلى انهيارها.

وفي وقت سابق من يوم امس قُطع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في أنحاء الاراضي المحتلة. وبين المدن التي قطعت الكهرباء عنها تل أبيب، الخضيرة، بيتاح تيكفا، رمات غان، ريشون لتسيون، عكا، طبرية وغيرها. وجاء الانقطاع في أعقاب هجوم سيبراني.

وانقطعت الكهرباء بشكل متزامن في العديد من المدن من شمال الاراضي المحتلة إلى جنوبها.

وافادت وسائل اعلام فلسطينية مساء امس الخميس بان مجموعة باسم “أنونيموس سودان” السيبرانية تتوعد الكيان الاسرائيلي بالمزيد من الهجمات السيبرانية وتعتبر مهاجمة الكهرباء مجرد تسلية.

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