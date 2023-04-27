الرئيس الصيني يؤكد لنظيره الأوكراني ان التفاوض هو السبيل الوحيد للخروج من النزاع

اكد الرئيس الصيني شي جين بينج في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن التفاوض هو السبيل الوحيد للخروج من النزاع.

وبحسب ما أفادت قناة «سي سي تي في» الصينية الرسمية, ان الرئيس الصيني اجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي , مؤكدا له أن «التفاوض» هو السبيل الوحيد للخروج من النزاع".

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني انه أجرى حديثًا طويلًا ومهمًا عبر الهاتف مع نظيره الصيني".

وكتب زيلينسكي في تغريدة «أجريت محادثة هاتفية طويلة ومهمة مع الرئيس الصيني»، مشيرًا إلى أنه دعا الى «دفع قوي في تنمية العلاقات الثنائية» بين كييف وبكين".

وأعلنت الحكومة الصينية في وقت لاحق، أنها سترسل وفداً الى أوكرانيا بهدف البحث عن «تسوية سياسية» للنزاع.

وقالت وزارة الخارجية خلال مؤتمر صحفي ان «الجانب الصيني سيرسل ممثلاً خاصاً عن الحكومة الصينية، مسؤولاً عن الشؤون الأوروبية الآسيوية، الى أوكرانيا ودول أخرى لاجراء محادثات معمقة مع جميع الأطراف من أجل تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية».

وذكرت الحكومة الصينية أن المكالمة تمت بمبادرة من كييف, وردا على سؤال في هذا الشأن خلال مؤتمر صحفي، أوضح يو جون ممثل وزارة الخارجية الصينية أن هذه المحادثة، غير المسبوقة منذ بداية الغزو الروسي في شباط 2022 جرت «بمبادرة من الجانب الأوكراني».

من جانبها، قالت الخارجية الروسية إنها ترى أن بكين «مستعدة لتسهيل اجراء مفاوضات».

وفي سياق متصل، رحب البيت الأبيض بالاتصال الهاتفي بين شي وزيلينسكي ، لكنه اعتبر أنه من السابق لأوانه معرفة ما اذا كان هذا الاتصال سيؤدي الى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا".

وقال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين, ان «المكالمة كانت أمراً جيدًا، ولكن لا أعتقد أننا نعرف بعد ما اذا كانت ستؤدي الى تحرك ذي مغزى نحو السلام».