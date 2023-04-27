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الخارجية الروسية تطرد 10 دبلوماسيين نرويجيين


أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن 10 من موظفي سفارة النرويج ومكتب ملحقها العسكري في موسكو أشخاصا غير مرغوب فيهم.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان لها، إنه "استدعاء سفير مملكة النرويج روبتر كفيله إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث قدم له احتجاج شديد على قرار أوسلو طرد 15 دبلوماسيا من السفارة الروسية في النرويج وموظفي مكتب الملحق العسكري" في وقت سابق هذا الشهر.

وأشار البيان إلى أن "هذه الخطوة العدائية أدت إلى تفاقم الوضع في العلاقات الثنائية، التي وصلت بالفعل في مستوى متدن للغاية".

وتم تسليم السفير مذكر تعلن 10 موظفين في السفارة النرويجية في موسكو ومكتب الملحق العسكري "أشخاصا غير مرغوب فيهم".

وأضاف البيان، أنه تم أيضا إبلاغ السفير النرويجي بأن هذا الإجراء ستتبعه إجراءات أخرى ردا على تصرفات أوسلو غير الودية، بما في ذلك فرض قيود على توظيف المواطنين الروس من قبل البعثات الدبلوماسية النرويجية.

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