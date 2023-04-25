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بتهمة سوء "السلوك الجنسي".. الصحة العالمية تنهي خدمة أحد كبار مديريها


أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أنها أنهت خدمة أحد كبار مديريها بتهمة "سوء السلوك الجنسي"، بعد تحقيق بناء على شكوى من طبيبة بريطانية مبتدئة، واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارسيا بول في بيان، خلال ردها على الحادثة: "تم فصل تيمو واكانيفالو من منظمة الصحة العالمية بعد اكتشاف سوء السلوك الجنسي ضده وبعد اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه".

واضافت: "سوء السلوك الجنسي من أي نوع أمر غير مقبول من أي شخص يعمل مع منظمة الصحة العالمية، سواء كان موظفا أو استشاريا أو من الشركاء".

وأشارت الى أن "بإمكان واكانيفالو الطعن على قرار فصله داخليا أمام منظمة الصحة العالمية وأنه إذا لم يتم قبوله بإمكانه الطعن أمام لجنة تحكيم في منظمة العمل الدولية".

وكانت الطبيبة روزي جيمس، التي تعمل في هيئة الخدمات الصحية البريطانية، قد نشرت شكواها في رسالة على "تويتر" في تشرين الثاني من العام الماضي.

ورد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، بالقول إنه "آسف ومذعور" وحثها على تقديم شكوى.

ويعتبر هذا أول فصل رفيع المستوى لمسؤول في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية بعد سلسلة من الشكاوى والتحقيقات الأخيرة التي شملت موظفين في جنيف، وفي المكاتب الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية.

ولم يرد واكانيفالو حتى الآن على طلب للتعليق، وهو طبيب من فيجي كان رئيسا لوحدة معنية بالأمراض غير المعدية في مقر منظمة الصحة العالمية ب‍جنيف.

وأكد مصدر مطلع على الإجراءات إن واكانيفالو نفى المزاعم طوال فترة التحقيق معه.

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